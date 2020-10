A Maddaloni anche i piccioni vanno a scuola

Riportiamo di seguito l’interrogazione del consigliere di opposizione Angelo Tenneriello all’assessore alla Pubblica Istruzione Imma Calabrò, in riferimento alla colonia di piccioni che avrebbe invaso l’istituto scolastico di via Roma.

Il consigliere di Maddaloni Positiva chiede un intervento di pulizia e messa in sicurezza dell’edificio, al fine di scongiurare altri pericoli igienico – sanitari, visto che questi volatili sono portatori di parecchie malattie.. Per il momento già ci pensa il covid a dare pensieri.

In passato la stessa scuola era stata sempre oggetto di interesse per la frequentazione di ratti.

Gli animali sembrano amare particolarmente questo edificio.