Castellammare, violenza tra le mura domestiche: 14enne difende la madre dal padre.

Un’aggressione brutale al culmine di una lite familiare, interrotta solo dal gesto eroico di un figlio di appena 14 anni. È quanto accaduto a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza domestica, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. L’intervento dei militari è scattato nella serata, all’ora di cena, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico d’emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata da accuse di presunto tradimento rivolte dall’uomo alla moglie. In pochi istanti, il litigio è degenerato in una violenta aggressione. Determinante è stato l’intervento del figlio quattordicenne della coppia che, nel tentativo di proteggere la madre, si è frapposto tra i due, riuscendo a interrompere il pestaggio fino all’arrivo dei Carabinieri. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e contusioni multiple. Nel corso delle perquisizioni, pare che i militari abbiano inoltre trovato l’aggressore in possesso di alcune dosi di marijuana. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e verificare l’eventuale presenza di precedenti episodi di maltrattamenti all’interno del nucleo familiare. L’episodio riaccende i riflettori sul drammatico fenomeno della violenza domestica, che continua a rappresentare un’emergenza sociale e richiede interventi tempestivi, oltre alla fondamentale collaborazione di chi assiste o è vittima di abusi.