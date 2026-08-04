Caposele celebra la 51ª Sagra delle Matasse: sapori autentici, tradizione e la magia della Notte della Quadriglia

Ci sono appuntamenti che raccontano l’anima di una comunità e che, anno dopo anno, riescono a conservare intatto il fascino delle tradizioni. Tra questi c’è senza dubbio la 51ª Sagra delle Matasse, in programma domenica 9 agosto a Caposele, uno degli eventi enogastronomici più longevi e rappresentativi dell’Irpinia. Organizzata dalla Pro Loco Caposele, la manifestazione celebra il piatto simbolo della cucina locale: le celebri Matasse di Caposele, riconosciute come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT). Una pasta fatta rigorosamente a mano, modellata con un’antica tecnica tramandata di generazione in generazione dalle instancabili “matassare”, custodi di un sapere prezioso che rende questa specialità unica nel panorama gastronomico italiano. Le matasse saranno proposte nella loro preparazione più autentica, quella con i ceci, secondo la tradizione caposelese, ma anche nella gustosa variante con il semplice e profumato sugo di pomodoro, capace di esaltare tutta la bontà di una pasta che racconta la storia di un territorio. La Sagra rappresenta anche un invito a scoprire Caposele e le sue straordinarie bellezze. Borgo insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, è conosciuto per le spettacolari sorgenti del Sele, per il Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini, meta di migliaia di pellegrini, e per un patrimonio naturalistico che lo rende una delle porte d’accesso ai paesaggi più suggestivi dell’Alta Irpinia. Per chi ama il turismo lento, i piccoli borghi e l’enogastronomia rurale, la Sagra delle Matasse diventa l’occasione ideale per vivere un’esperienza autentica, fatta di sapori genuini, ospitalità e tradizioni che continuano a emozionare. Ma la festa non si fermerà a tavola. Con il calare della sera, Piazza Sanità, cuore pulsante di Caposele, si trasformerà in una grande balera all’aperto per la tradizionale Notte della Quadriglia. Protagonista sarà ancora una volta Tonuccio Corona, autentico re del folk irpino, che guiderà i Quadrigliati Caposelesi nell’inconfondibile Quadriglia Batticulo, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo di musica, danza e allegria che rappresenta uno dei momenti più attesi dell’estate caposelese. A chiudere la serata sarà il DJ Set di EmmeGi, per una notte di festa destinata a proseguire fino a tardi, tra balli, sorrisi e il piacere di stare insieme. Caposele vi aspetta il 9 agosto con il calore della sua gente, i sapori della tradizione e la bellezza di un territorio che merita di essere scoperto. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere la Campania più autentica, quella dei borghi, delle tradizioni popolari e di un’enogastronomia rurale che continua a raccontare la sua storia attraverso gesti antichi e sapori indimenticabili.