A Santa Maria a Vico un solo caso di positività al Covid-19

Dopo diversi giorni in cui si è registrata l’assenza di casi positivi sul territorio di Santa Maria a Vico – anche se l’ASL non ha mai aggiornato il dato -, oggi è stata data comunicazione ufficiale da parte del dipartimento dell’ASL di Caserta di un cittadino, nostro compaesano, positivo al Covid-19.

Trattasi di un operatore sanitario che lavora presso l’ASL Caserta, il quale, contattato personalmente dal primo cittadino, ha dichiarato di godere di buona salute e di non avere sintomi. Tutte le persone che hanno avuto negli ultimi giorni contatti con il contagiato, attualmente sono in isolamento e sono in attesa del tampone.

Andrea Pirozzi: «Ribadiamo che ufficialmente che a Santa Maria a Vico attualmente riscontriamo un solo caso positivo al Covid-19 e di aver chiesto all’ASL di Caserta l’aggiornamento degli elenchi del numero dei contagiati dei comuni della nostra provincia (che non rispecchia il dato attuale). Invitiamo ancora una volta i cittadini al rispetto delle regole».