Adele Vairo Assessore: l’ imbarazzante silenzio della maggioranza e l’ amarezza di Desiderio capogruppo di Forza Italia

Nella giornata di ieri, 22 giugno 2020, Adele Vairo Dirigente Scolastico del Liceo Manzoni di Caserta ha ricevuto dal Sindaco Carlo Marino la tanto agognata nomina di Assessore del capoluogo di provincia.

Il Sindaco Carlo Marino, infatti, a sorpresa, ha conferito alla Vairo un pacchetto di deleghe molto prestigioso: Pubblica Istruzione, Rapporti con le Istituzioni Scolastiche e Programmazione dell’Edilizia Scolastica Comunale, Rapporti con il Mondo Associazionistico, Fondi comunitari, Formazione e Politiche giovanili e del lavoro.

Insomma, un fulmine a ciel sereno per la sonnolenta politica casertana che oggi, 23 giugno2020, al di la’ delle dichiarazioni rituali dei protagonisti di questa insolita vicenda, si trova ad avere come assessore di una maggioranza di centro sinistra un sedimentato esponente del centro destra che ha sempre indossato la casacca di Forza Italia.

Ed oggi, nonostante il trambusto avvenuto ieri nell’apprendere la nomina, i consiglieri comunali della maggioranza di centro sinistra hanno partecipato all’assise limitandosi, sonnolenti come sempre, ad accogliere il nuovo assessore –impacchettato dal Sindaco con il fiocco della competenza professionale- che, in realta’, esprime visceralmente il centro destra casertano.

Eppure, vi possiamo garantire che , ieri, nell’apprendere la notizia della nomina, molti consiglieri comunali di maggioranza ed anche di opposizione hanno pensato ad un ” accordo di fantapolitica”.

Molti, va detto, si sono sentiti traditi dal Sindaco mentre l’opposizione e’ rimasta letteralmente basita.

La scelta fatta dal Primo Cittadino ha colto di sorpresa un po’ tutti e non certo per il valore indiscusso della Preside che , siamo sicuri, saprà mettere a disposizione della città’ tutta la sua esperienza in un mondo , quello dell’istruzione , che deve ripartire dopo la lunga pausa dovuta alla Pandemia.

”Avevamo bisogno di un’alta professionalità’ del mondo della scuola”. Questa la spiegazione di Carlo Marino. Come dire: scelgo nel centro destra, perche’ nel centro sinistra ci sono solo dirigenti scolastici incompetenti.

Ma il Sindaco, si sa, rappresenta tutti, maggioranza e opposizione : e, dunque, ben venga questa chiosa. Il mistero, pero’, rimane e si tinge di chiaroscuro.

Difatti, mentre, il Sindaco Carlo Marino, nel comunicato in cui annunciava la nomina di Adele Vairo a componente della Giunta, dichiarava che l’ intera amministrazione comunale lo aveva supportato in questa scelta, addirittura ringraziando la stessa amministrazione per il sostegno ricevuto, i Consiglieri Comunali rimanevano come ” tramortiti” da questa decisione della quale nessuno sarebbe stato messo a conoscenza.

E non e’ tutto. Il mistero si infittisce sempre di piu’: c’e chi parla di un accordo politico che addirittura vedrebbe la Vairo candidata alle regionali 2020 questa volta con la casacca del Pd, al fianco di Franco De Michele o di Enrico Tresca.

Ma , se i fatti hanno ancora un valore, come non va dimenticata la competenza professionale di Adele Vairo, nella stessa maniera non si deve cassare il suo iter politico.

Adele Vairo, da sempre donna di centro-destra , solo nel Febbraio 2018 fu designata Responsabile del movimento di Forza Italia ‘Azzurro Donna’ in Campania. Da sempre fedelissima di Carlo Sarro e di Mara Carfagna, Adele Vairo si e’ candidata con la casacca di Forza Italia sia alle politiche del 2013 che alle politiche del 2018. Nel 2015, il Dirigente Scolastico rifiutò’ la candidatura alle Regionali con il Pd perche’- come ella stessa dichiaro’- “Preferisco un partito di centro-destra”.

Il mistero, dunque, resta anche alla luce del fatto che , al momento, Adele Vairo e’ un esponente di Forza Italia, non risultando alcun suo allontanamento ufficiale dal partito di Silvio Berlusconi del quale, peraltro, il Dirigente Scolastico e’ stata spesso ospite.

Per onor di cronaca è giusto ribadire che ,nel comunicato divulgato ieri, Carlo Marino ha specificato che la scelta della nomina è arrivata in seguito ad una valutazione tecnica e non politica. D’altronde , questo l’ aggiungiamo noi , come avrebbe potuto dire diversamente?

Ma si tratta di una risposta scontata, quasi banale per due mostri sacri della comunicazione mediatica come Carlo Marino e Adele Vairo.

La nostra stima per la persona Vairo è incondizionata ma noi scriviamo anche di politica e cerchiamo di farlo sempre in modo trasversale.

Lo ripetiamo: quello che e’ sconcertante, in questo ” misterioso” rimpasto politico casertano, e’ la connivenza di alcuni consiglieri comunali di centro sinistra, che , dopo avere somatizzato lo sbigottimento e il malcontento di ieri, hanno preferito- tutti- la via del silenzio non esprimendosi sulla questione.

Forse perche’, su certi “misteri” e’ meglio tacere che parlare. Ma tant’e’ !

Come ha reagito, invece, Forza Italia partito di Adele Vairo e che occupa i banchi della opposizione ?

Ci siamo rivolti al capogruppo e consigliere comunale di Caserta Roberto Desiderio che sulla questione si è espresso in maniera molto chiara :” Sono amareggiato-ha dichiarato- da una donna di spessore come Adele Vairo mi sarei aspettato un rifiuto, non fosse altro per il ruolo che occupa all’ interno del nostro partito . Come Capogruppo consiliare di Forza Italia sono imbarazzato, mi viene da pensare per esempio alle interrogazioni che presenterò durante le sedute consiliari chi risponderà ?una persona del mio stesso partito?. Non so che dirvi -ha continuato- è chiaro che il mio percorso da consigliere di opposizione si complica. Lasciatemi fare un’osservazione – ha concluso Roberto Desiderio- Il Sindaco Carlo Marino con la scelta della Preside Vairo ha forse capito che per aggregare persone di valore doveva rivolgersi a Forza Italia.”

Misteri della politica!