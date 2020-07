Ancora pochi giorni e cominceranno ufficialmente i lavori per il manto erboso. La ditta sta ultimando gli ultimi test sul terreno di gioco

Questo il comunicato della Casertana: Continuano le opere preliminari per la realizzazione del manto in erba sintetica allo stadio Pinto.Come da cronoprogramma, in mattinata sono iniziati i rilievi per il ‘piano quotato’.Si tratta dell’ultimo step che anticipa lo sbancamento del terreno di gioco.