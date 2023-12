Al Campus Manzoni arriva il Liceo Sportivo, un ponte tra sport e cultura

Il Campus Manzoni chiude il 2023 festeggiando un traguardo significativo: il piano dell’ offerta formativa promosso dall’ assessore Fortini, ha segnato l’introduzione del Liceo Scientifico Sportivo (LISS), conferma tangibile dell’impegno costante dell’Istituto nell’eccellenza della pratica educativa e sportiva.

Da anni punto di riferimento per il territorio, il liceo Manzoni non solo ha promosso numerose attività sportive, dai tornei di basket under 12 ai campionati di pallavolo under 18, ma ha sempre organizzato eventi significativi come settimana bianca (sport invernali), settimana azzurra (sport acquatici) e settimana verde (sport all’aria aperta). Inoltre, ha dimostrato un’impeccabile attenzione alle strutture, alle palestre veri e propri gioielli dell’istituto e che testimoniano l’impegno costante per creare spazi di apprendimento dove gli studenti possano esprimere tutte le loro potenzialità.

Il nuovo Liceo Scientifico Sportivo non si limita a formare atleti, ma si propone di plasmare figure professionali dotate di competenze manageriali. “È un riconoscimento che ci inonda di orgoglio – dichiara il Dirigente Scolastico Adele Vairo – L’implementazione di questo corso nel territorio potrebbe aprire nuove prospettive occupazionali per i nostri studenti”.

L’attivazione del LISS avverrà con il nuovo anno scolastico 2024-25, con la formazione di una sola sezione. Il Campus Manzoni è pronto a offrire questa straordinaria opportunità educativa che coniuga sport, cultura e formazione professionale.