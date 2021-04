Al liceo “G. Bruno” sta a cuore il futuro del nostro pianeta

AL LICEO GIORDANO BRUNO STA A CUORE IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA _ Il comunicato

Il Liceo Classico e Classico Europeo “Giordano Bruno” di Maddaloni ha partecipato stamane alle iniziative in occasione dell’edizione 2021 della Giornata internazionale della Terra, istituita nel 1970 su proposta di John McConnell.

Il tema scelto quest’anno per la Giornata dedicata al nostro pianeta è “Restore our Planet”. Riparare e riabilitare il pianeta, quindi, non solo aiutare la Terra, ma anche correggere i danni già fatti.

Gli allievi delle classi quinte del liceo hanno preso parte ad una conferenza organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

I professori Alessandro Iannace e Mariano Parente, docenti di Geologia stratigrafica e sedimentologica ed il dott. Nicola Mondillo, ricercatore di Georisorse Minerarie, su invito del rettore del Convitto “Giordano Bruno”, prof. Rocco Gervasio, hanno guidato gli studenti in una serie di riflessioni sulle maggiori criticità planetarie, a cominciare dalle implicazioni anche economiche, oltre che ambientali, dei cambiamenti climatici ormai in corso da tempo e ai temi della sostenibilità.

L’attività di stamattina è stata progettata con l’intento, ovviamente, di sensibilizzare i ragazzi rispetto alle tematiche ambientali, proponendo, con l’ausilio dei tre esperti, una lettura più spiccatamente tecnico-scientifica di talune questioni, anche nell’ottica di una maggiore collaborazione con l’Università e con il territorio. Avvicinarsi al problema avendone contezza sul piano scientifico è il modo migliore per farsi promotori di sane abitudine volte ad arginare un problema che è ormai diventato di scottante attualità.

La conferenza funge da corollario a tutte le azioni poste in essere dall’istituzione educativa calatina dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. L’offerta formativa del Liceo, comprende, infatti, attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.

I giovani hanno dimostrato, negli ultimi anni, una maggiore sensibilità, rispetto agli adulti, alle tematiche ambientali e ne è una prova il grande seguito di movimenti come “Fridays For Future”, legati ad una portavoce-simbolo dei ragazzi di oggi, Greta Thunberg. È anche per questa ragione che il prestigioso liceo maddalonese ha reso possibile l’incontro di stamattina a cui i diplomandi hanno partecipato con grande interesse, pur nella difficoltà della didattica a distanza legata alla crisi pandemica.