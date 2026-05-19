Al Real Sito di San Leucio il Belvedere Bistrot come spazio innovativo di gastronomia e cultura

Nel cuore del complesso borbonico del Real Sito di San Leucio apre il “Belvedere Bistrot”, uno spazio innovativo che vuole coniugare cultura, gusto e valorizzazione territoriale. Stamane alle 11 si è svolta la conferenza stampa di presentazione e domani 20 maggio alle 19 il taglio del nastro ufficiale all’interno del complesso monumentale leuciano.

In occasione dell’inaugurazione, gli ambienti del bistrot ospiteranno anche la mostra collettiva “Il bel vedere”, esposizione curata da Enzo Battarra e Antonello Ricciardi, figure da anni impegnate nella promozione culturale e artistica del territorio casertano. 14 artisti che con le loro opere esprimono “la propria concezione di mondo” e che, come ha sottolineato Enzo Battarra, sono tutti contraddistinti da un forte legame di appartenenza al sito storico, per “averci studiato, insegnato o abitato”. Questi gli artisti: Arturo Casanova, Bruno Donzelli, Peppe Ferraro, Giulio Festa, Giovanni Izzo, Marco Izzo, Flavio Lombardi, Battista Marello, Livio Marino Atellano, Lorenzo Riviello, Antonello Tagliafierro, Giovanni Tariello, Giuseppe Vaccaro e Sergio Vozza. La freschezza e l’efficacia del messaggio artistico ha come splendida cornice un luogo riconosciuto come il luogo “dell’Utopia”. E proprio con l’eredità culturale della storia e memoria del sito borbonico che si vuole proporre “un nuovo rilancio” del Real Sito.

E’ inconfutabile tuttavia, come ha espresso nel suo breve intervento l’artista Lorenzo Riviello, che “50 anni di immobilismo hanno inciso profondamente sulla valenza di sviluppo di una manifattura d’eccellenza, sancendo non solo una decadenza materiale del sito ma anche, e in modo ancora più devastante, una decadenza culturale”. Così l’apertura del Bistrot, a guida di Marco Ferrara e dei suoi fratelli (Consorzio Stabile Daman), propone ora la volontà di una transizione strategica nella direzione di una nuova valorizzazione del patrimonio Unesco.

“L’apertura del Belvedere Bistrot non è semplicemente un nuovo tassello – ha comunicato Federica Migliorini in rappresentanza dell’azienda Belvedere Bistrot- ma rappresenta, insieme con la gestione dei punti ristoro all’interno della Reggia di Caserta, la nostra transizione verso una gestione strategica della bellezza e dell’accoglienza, unendo la solidità della nostra storia aziendale a una nuova visione del territorio».

Ad apertura della conferenza stampa i saluti della responsabile del Real Sito del Belvedere Ezia Cioffi: «Sono molto felice di questa iniziativa proprio perché il Belvedere nasce grazie a persone illuminate. Spero che possa essere l’inizio di un nuovo viaggio di condivisione anche da parte degli abitanti di San Leucio e che possa dare impulso a tutte le nostre attività».

In occasione dell’inaugurazione i musicisti della Mantovanelli Art Lab eseguiranno un repertorio vario, dal jazz al pop, al lounge. Il Belvedere Bistrot sarà aperto tutti i giorni conclude dalle 9 alle 17. Chiusura settimanale: mercoledì (in linea con la chiusura del Real Sito).