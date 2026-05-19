Ultim’ora in pieno centro: incendiati indumenti dei clochard (video)

Caserta. Momenti di tensione nel pieno centro storico della Città e precisamente in Piazza Vanvitelli dove, improvvisamente, davanti agli occhi increduli di alcuni passanti si è divulgato un incendio.
Secondo la prima ricostruzione dei fatti, sembra che ad andare a fuoco siano stati gli indumenti di alcuni clochard che, di notte, dormono sotto i porticati di Palazzo Castropignano e, di giorno, usano riporre i propri indumenti proprio nascosti tra le siepi dei giardini di Piazza Vanvitelli.
Con ogni probabilità, si tratta di un incendio di natura dolosa.
Ad intervenire immediatamente sul posto e a provare ad estinguere le fiamme è stato Franco Funaro, padre dell’ex consigliera comunale Mariana.
Solo dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti all’interno della Piazza con un’autobotte ed all’esterno con il Camion, si è riusciti a spegnere definitivamente il fuoco che, intanto, aveva coinvolto un albero nelle immediate vicinanze.