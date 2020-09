Al via stasera i quarti di finale del memorial “Pina vive”

Si è conclusa ieri la prima fase del torneo “Pina vive” organizzato da Antonio Mirotto in ricordo della compianta sorella Pina. 12 squadre in campo si sono sfidate in queste sere in modo amichevole ma competitivo, rispettosi delle regole di gioco e della memoria di Pina. Grande partecipazione anche del pubblico che ha costituito la tifoseria. Il tutto nel rispetto delle norme anticovid.

Da stasera si procede on i quarti di finale. Le 8 squadre qualificate si sfideranno nelle sere del 29 e 30 settembre e del 1 ottobre. Da questi match usciranno le 4 semifinaliste che andranno a contendersi il titolo.

IL calendario delle partite da disputare per i quarti di finale è il seguente:

Ricordiamo che l’appuntamento è sempre alla struttura sportiva ASD Calatia di Vincenzo Sivo in via De Curtis a Maddaloni. Stasera inizieranno alle ore 22.00 Fotografare oggi vs Avvocati Calatini.

Domani 2 incontri: alle 21.00 Nayla vs Goldbet e, a seguire, alle 22.00 Qatar vs Amici di via Appia.

L’ultima partita dei quarti di finale giorno 1 ottobre Lithium vs F.C. Convitto.