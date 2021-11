Alessandra Amoroso la cantante, a Caserta

CASERTA – Domenica 14 novembre Alessandra Amoroso sarà a Caserta per presentare il suo ultimo album ‘Tutto accade’, lanciato dal singolo ‘Tutte le volte’ e già ai primissimi posti della hit parade.

La cantante di Galatina, per la sua unica tappa nel capoluogo di Terra di Lavoro sarà ospite, a partire dalle ore 15,00, di ‘Juke Box’, la rivendita di dischi e prodotti discografici in via Carlo Cornacchia n. 10.

Per partecipare al firma copie occorre ovviamente possedere il disco, acquistabile in tutti gli store che ospiteranno gli eventi, anche da Juke box.

E’ comunque necessario prenotarsi poiché è previsto l’invio di un pass con l’indicazione dell’orario di accesso al firma copie, un accesso che avverrà dunque nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste.

E’ inoltre richiesto il possesso del Green pass o, in alternativa, l’esito di un tampone al quale ci si è sottoposti nelle 48 ore precedenti. Ci si puo’ prenotare ai seguenti numeri telefonici: 0823/323929 o 3248226902