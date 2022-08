Alla Reggia di Caserta “Un’estate da Re”

Caserta– Nei cortili di Palazzo Reale della Reggia di Caserta si terranno, dal 3 al 18 settembre 2022 dalle ore 21, 5 appuntamenti con la musica classica. La settima edizione di un’Estate da Re sarà inaugurata con i Carmina Burana, è sarà chiusa da un concerto di Claudio Baglioni. Previsto anche un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo e la presenza di Mario Biondi. La direzione artistica della manifestazione è stata affidata al Maestro Antonio Marzullo

Lo spettacolo del 3 settembre

Si inizia, abbiamo detto, sabato 3 settembre con i Carmina Burana, (un’ antologia di canti medievali). A dirigere l’orchestra sarà Michael Balke. In scena ci saranno Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Qualche notizia su i “Carmina Burana”

I Carmina Burana sono una cantata scenica che Carl Orff compose tra il 1935 e il 1936. Si basano su 24 componimenti poetici trovati nella raccolta medioevale Carmina Burana, il cui titolo completo è Carmina Burana: Cantiones profanæ cantoribus et choris cantandæ comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis (Canti di Beuern: Canti profani per solisti e cori per essere cantata insieme a strumenti e immagini magiche). Nel 1934 Orff conobbe il testo dei Carmina Burana nelle traduzione ottocentesca di Johann Andreas Schmeller (i testi originali sono datati fra l’XI e il XIII secolo). Michel Hofmann aiutò Orff a selezionare e organizzare ventiquattro di quei canti in un libretto, per lo più in latino, ma anche Tedesco medioevale e antico provenzale. La selezione tenne conto di varie tematiche: fortuna, salute, natura, ritorno della primavera, l’amore, il cibo, il vino, i vizi dell’uomo in genere.

La prima dei Carmina Burana si tenne alla Frankfurt Opera l’ 8 Giugno 1937.

Per info e biglietti