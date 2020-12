ALL’ERTA METEO GIALLA NEL CASERTANO NELLA SETTIMANA DELL’IMMACOLATA

Non da tregua il mal tempo che avvolge tutta la provincia di Caserta, fino alle 23.59 di oggi lunedì 7 dicembre vigerà l’alleata meteo Gialla, direttamente dalla protezione civile della Regione Campania. Ma anche i restanti giorni della settimana sono all’insegna del mal tempo. Martedì 8 dicembre, giorno dell’immacolata , forti temporali ci saranno a Caserta , sono previste forti piogge per gran parte della giornata , raffiche di vento soprattutto dalle ore 10.00 alle 16.00. Le temperature non scenderanno al di sotto dei 10 gradi. Lo stesso per mercoledì 9 dicembre quando le piogge forti si abbatteranno su Caserta. Un po’ meglio giovedì 10 dicembre sono previste schiarite e i venti saranno deboli. Un deciso miglioramento per venerdì 11 dicembre quando le piogge saranno deboli , anche sabato 12 dicembre piogge deboli e schiarite. Secondo gli esperti il sole tornerà a splendere domenica 13 dicembre.