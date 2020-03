AMBC: “Ma i Comuni -per fortuna- non fanno soltanto ordinanze e divieti”

MADDALONI – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Ieri il sindaco Pacifico ha emesso un’altra ordinanza (un filino in contrasto con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo, tanto per aumentare la gran confusione che c’è). .

Siamo al capitolo XXXIV dei Promessi Sposi. Davanti a questioni primarie la burocrazia- ieri come oggi- si rivela per quel che è: carta. Ma mettere in discussione la voglia di militarizzazione del territorio che sta montando da qualche giorno significa rischiare di passare per se non addirittura per . Dobbiamo stare a casa (al di là di ordinanze e divieti) perché al momento è l’unico rimedio alla lotta al , perché il sistema sanitario non regge e perché la libertà non è solo scelta, ma decidere come vivere in condizioni non scelte. Come scriveva Hannah Arendt, la libertà umana si esercita in condizioni di non sovranità.

E oggi libertà significa essere responsabili nel presente, restando a casa. Come sta facendo da qualche giorno, l’AMBC sceglie -tuttavia- di lasciar ad altri , ordinanze e divieti e al suo delirio il distributore di mascherine (che via social sta trasformando-unitamente a qualche suo sodale-una tragedia in una farsa) e di puntare lo sguardo verso alcune buone pratiche comunali, anche quelle che a prima vista potrebbero apparire secondarie, con la speranza che possano diffondersi sempre di più. Il comune di Latina, per esempio, è stato il primo ad aver deciso di adottare l’assistente virtuale Minerva, per dare risposte ai cittadini in tempi di , come ci informa con soddisfazione il nostro amico Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della petizione #ChatbotAntiFakeNews #MinervaRisponde.

La piattaforma Minerva è un sistema di messaggistica istantanea che si serve dell’intelligenza artificiale per simulare una conversazione con un essere umano. E’ stato ideato da un gruppo di ricercatori della Sapienza ed è già operativo su numerosi siti. Dopo aver ricevuto l’apprezzamento dal Ministero della Salute, il gruppo di giovani innovatori ha firmato il patto di collaborazione con il comune di Latina.

L’accordo prevede l’attivazione sul sito istituzionale e sulle pagine social del comune di Latina della innovativa chatbot Minerva, un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano e in grado di fornire ai cittadini informazioni utili e verificate relative all’ http://www.comune.latina.it/progetto-minerva-anticorpi-per-il-coronavirus/. Stando a casa alcuni amici dell’AMBC hanno seguito l’interessante Conferenza Nazionale sull’economia circolare, trasmessa in streaming.

A beneficio dell’Assessore all’ambiente Antonio Federico e di quanti non hanno avuto modo di seguire la conferenza, segnaliamo il link Fondazione sviluppo sostenibile | Link. Il rapporto 2020 sull’economia circolare, la sua sintesi e le presentazioni di Edo Ronchi e Roberto Morabito sono, invece, scaricabili ai seguenti link: Materiali-Fondazionesvilupposostenibile|Link; Materiali – Circular Economy Network|Link. Un pensiero al lavoro dei medici di famiglia che in questo momento di emergenza è fondamentale per gestire i casi meno gravi da COVID-19, evitando di congestionare gli ospedali già sotto forte stress. Il Post ha raccontato le loro storie qui, chiedendo al ministero della Salute cosa intenda fare per migliorare la situazione e per cercare di tutelarli.

. E sempre il Post lo ha raccontato estesamente qui”.