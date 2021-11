Anche il sabato appuntamento con la camminata sportiva a Caserta

Altri appuntamenti, per il mese di novembre con la camminata sportiva che aggiunge anche il sabato per i più tenaci, nonchè fedelissimi della disciplina podistica.

Nordic Walking dunque alla Reggia di Caserta, scenario ideale per rigenerare i polmoni, immersi nel parco reale, l’appuntamento per chi volesse è il giorno sabato 6 novembre p.v., ore 9.30 dinanzi alla Reggia, entrata di corso Giannone,all’altezza del n. civico 54, per info telefoniche o via whatsapp il cellulare dell’istruttore Vincenzo de Matthaeis è sempre lo stesso ossia 335 754331, oppure 347 0544907-

La durata della camminata dovrebbe essere di 1 ora e 30 circa costo 5euro.

Si avvisa e precisa che nel caso di maltempo con pioggia forte e raffiche di vento forti l’incontro è annullato, ma l’istruttore de Matthaeis si premurerà di avvisare tramite messaggio whatsapp eventuali variazioni.

foto di repertorio