Andrew Howe entra nel cast di Don Matteo: dal salto in lungo alla fiction Rai

La serie andrà in onda in prima visione da giovedì 8 gennaio per dieci serate. Howe, 40 anni, farà il suo esordio dalla seconda puntata, in programma giovedì 15 gennaio, interpretando Mathias Belli, uno stilista di origine argentina attivo nel mondo dell’alta moda internazionale, tra showroom e passerelle di New York, Parigi e Milano. Un ruolo inedito e affascinante, che segna il debutto dell’ex atleta in una produzione televisiva di grande successo. Nel cast, Andrew Howe affiancherà volti notissimi del piccolo schermo come Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, e Nino Frassica, storico maresciallo Cecchini, insieme a Diletta Leotta, Max Tortora, Tosca D’Aquino, Valeria Fabrizi e Alessandro Borghese. Cresciuto sportivamente a Rieti, figlio dell’ex ostacolista americana René Felton, Howe ha scritto pagine importanti dell’atletica italiana, conquistando titoli europei e mondiali e diventando uno degli atleti simbolo degli anni Duemila. Dopo una carriera segnata da grandi successi e da infortuni, oggi si rimette in gioco in un contesto completamente diverso, portando in tv la sua presenza scenica e il suo carisma. Andrew Howe è pronto a conquistare anche il pubblico della prima serata Rai.