Premio Scuola Digitale(PSD) 2019-2020 fase finale :l’organizzazione all’ITI-LS Giordani di Caserta

Caserta. Per il secondo anno consecutivo l’ITI-LS “F. Giordani” di Caserta, di cui e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Antonella Serpico, è stato individuato, come scuola polo regionale per l’organizzazione del Premio Scuola Digitale ( PSD) fase finale regionale e provinciale

Il Premio Scuola Digitale è una manifestazione promossa dal Ministero dell’istruzione, per il secondo anno consecutivo, per promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal PNSD Piano nazionale per la scuola digitale.

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020 consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il coinvolgimento di gruppi di studenti del primo e del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica.

Le scuole possono candidare progetti che propongano modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi tecnologici e applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification, creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering), utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

I progetti finalisti che partecipano alla fase regionale del premio sono:

Scuole del 1° ciclo Istituto scolastico

Titolo progetto

1 Convitto Nazionale “P.Colletta” di Avellino

2 Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio (BN)

3 Istituto Comprensivo Ruggiero – 3° Circolo di Caserta

4 Scuola Secondaria di I° grado “Andrea Belvedere” di Napoli

5 Istituto Comprensivo “Gennaro Barra”- Plesso SSI Posidonia di Salerno

Storia di “Re Odisseo”

Ciak si gira…un viaggio alla scoperta del nostro territorio”

Lo storytelling per lo sviluppo del pensiero computazionale

Robotica educativa, coding e stampa 3d @scuola: imparare progettando

Il quadriportico del duomo di Salerno: accessibilità multisensoriale

Scuole del 2° ciclo

Istituto scolastico Titolo progetto

1 Istituto Istruzione Superiore. “A.M. Maffucci”, di Calitri (AV)

2 Istituto Istruzione Superiore “A.M. de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti (BN)

3 Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris” di Caserta

Pa.Es.I – Padiglione Espositivo Itinerante

CREARE in Digitale

HANGEAT

Un imprenditore competente e…sociale CodyColor Extreme

Liceo scientifico “Tito Lucrezio Caro “ di Napoli

4

5 Istituto Istruzione Superiore “ Mattei-Fortunato“ di Eboli, (SA)

La giuria di valutazione dei progetti, nominata dalla Dirigente scolastica dott.ssa Antonella Serpico è composta da:

 Prof.ssa Paola Guillaro – Referente PNSD dell’USR Campania;

 Prof.ssa Tiziana Manzo – componente Equipe formativa territoriale della Campania;

 Prof. Roberto Lapiello – componente Equipe formativa territoriale della Campania;

 Prof. Giorgio Ventre – Direttore Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie

dell’Informazione, Università Federico II Napoli;

 Avv. Emilia Narciso – Referente regionale covid19 Unicef.

I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

– valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia,

utilizzo di tecnologie digitali innovative (Max punti 4);

– significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel

curricolo della scuola (Max punti 4);

– qualità e completezza della presentazione (Max punti 2);

I progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti attraverso appositi pitch, supportati da video, (3 minuti di video + 2 minuti di pitching).

Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello regionale, che sarà ammesso alla successiva fase nazionale.

Le scuole vincitrici della fase regionale di ciascun ciclo riceveranno un premio in denaro da 2000,00 € da utilizzare per lo sviluppo del progetto.

Per le altre scuole è previsto una targa di riconoscimento.