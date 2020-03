Arrestato 23enne gambiano nella piazza di spaccio dell’Emiciclo Ovest della Rotonda

SAN NICOLA LA STRADA – Ancora un arresto per spaccio di stupefacenti presso la Rotonda, nella fattispecie nell’Emiciclo Ovest. Con quello di oggi siamo giunti al 15esimo arresto effettuato dalla sola Arma dei Carabinieri dall’inizio dell’anno 2020 nella Rotonda, oramai assurta a grande piazza di spaccio.

Ancora una volta è un “migrante senza fissa dimora” eppure tutti coloro che sono stati arrestati risiedono in San Nicola la Strada (Ce). Da oltre un decennio, i giornalisti locali hanno a più riprese scritto articoli con i quali chiedevano alle varie Amministrazioni comunali che si sono succeduti nel tempo di procedere ad un vero e proprio controllo a tappeto delle abitazioni in sinergia con l’ASL e le Forze dell’Ordine per verificare che le stesse possedessero ancora le condizioni di “agibilità” ed “abitabilità” anche in relazione al numero degli occupanti.

In merito al nuovo intervento i Carabinieri della sezione radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto nell’Emiciclo della villa comunale di San Nicola la Strada, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanza stupefacente S.M., 23enne del Gambia, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish” ad occasionale acquirente. Nella circostanza, il malvivente, per sottrarsi all’arresto, ha tentato di darsi alla fuga per le vie limitrofe, ma è stato raggiunto e bloccato.

La successiva perquisizione personale, ha poi permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 5 dosi della medesima sostanza stupefacente del peso complessivo di gr. 10,00 circa, oltre alla somma contante di € 140.00, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Marcianise (ce) in attesa della celebrazione del rito direttissimo.