Arrestato 50enne per spaccio alla stazione e di Caserta.

I falchi della squadra mobile di Caserta, ieri sera, hanno arrestato un cinquantenne – pregiudicato – per spaccio di droga.

L’uomo, originario di Caserta, è stato colto in fragrante, all’interno della stazione del capoluogo di provincia, con una cospicua somma di denaro ed una bustina contenente cocaina.

In seguito alle perquisizioni svolte in casa dell’uomo sono state ritrovate altre sostanze ed un bilancino di precisione.

L’uomo è ora sottoposto ai domiciliari.