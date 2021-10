Arresto per spaccio di droga

In Sparanise (CE), i carabinieri della Stazione di Calvi Risorta (CE), hanno tratto in arresto un 30enne, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Calvi Risorta. L’uomo, a bordo di proprio veicolo è stato fermato nel comune di Sparanise, in violazione dell’obbligo di soggiorno imposto con la sorveglianza speciale. Nel corso di successiva perquisizione domiciliare presso la propria residenza i carabinieri hanno rinvenuto un personal computer oggetto di furto in data 18 c.m., dagli uffici del Sert dell’Asl di Capua (CE), che è stato restituito ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.