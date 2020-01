Arzano– Sport e Politiche Giovanili: il Ministro Vincenzo Spadafora incontra latriade commissariale

ARZANO – Sport e Politiche Giovanili: il Ministro Vincenzo Spadafora incontra la triade commissariale. Appello dell’ex consigliere Regionale Gennaro De mare per far riaprire il campo sportivo Sabatino De Rosa. Dopo la visita del 19 dicembre scorso, il Ministro Spadafora accompagnato dai militanti e gli ex consiglieri Fabio Gallo e Iolanda De Rosa, ritorna ad Arzano.

La prima tappa sarà quella d’incontrare il vice Prefetto Gabriella D’orso presso la sede comunale e capire le esigenze del territorio in merito al rilancio delle strutture sportive per poi recarsi alle ore 18,00 presso la Tendostruttura di via Bologna e incontrare attivisti del M5S, cittadini, associazioni sportive e giornalisti.



L’impegno di Spadafora è quello di capre cosa il governo possa attuare o fare per avere sul territorio strutture sportive più confortevoli e garantire una maggiore attenzione alla pratica sportiva di giovani e giovanissimi. Ad ospitare il nuovo incontro, dopo quello avvenuto presso l’Istituto Professionale Don Geremia Piscopo di Arzano: sarà il polivalente Domenico Rea. “Ci rivedremo a gennaio – aveva sdetto il Ministro Vincenzo Spadafora – per un ennesimo incontro con tutti i rappresentanti dello sport arzanese. Abbiamo un fondo che si chiama “Sport e periferie” dalla quale si possono attingere finanziamenti”.



L’incontro di oggi pomeriggio con tutte le Associazioni sportive del territorio servirà a fare un elenco delle cose da realizzare. “Lo costruiremo – aveva concluso il Ministro dello Sport- con il commissario prefettizio in modo da presentare progetti per riaprire le strutture”. A rivolgersi al ministro è Gennaro De Mare che lo invita a recarsi presso la struttura di via Vittorio Emanuele per verificare lo stato di degrado e abbandono in cui versa il campo di calcio.