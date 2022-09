ASL Caserta/“Screening Oncologici in Tour”, le tappe di Ottobre per partecipare ai prossimi appuntamenti in programma

Pubblicità elettorale

Caserta. “Screening Oncologici in Tour”- la campagna di prevenzione gratuita promossa dall’ASL Caserta – non conosce sosta, ed anche per il prossimo mese di ottobre è già disponibile il nuovo calendario con le tappe che saranno toccate dal camper della salute.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

Dal 1° Ottobre, l’iniziativa vedrà la presenza di un ulteriore screening da poter eseguire fra quelli previsti dal programma di prevenzione: si tratta dello screening del CA della prostata – nella fascia di età 50 – 70 anni – con prelievo ematico, per identificare a partire da un elevato valore del PSA (antigene prostatico specifico) la presenza del tumore in fase iniziale e prima dello sviluppo dei sintomi. Il suddetto prelievo non richiede di essere digiuni. Lo screening sarà eseguito a bordo del camper sanitario dalle ore 9.00 alle 13.00.