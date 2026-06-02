Caserta, 02 giugno. Nella giornata odierna in occasione del 80° anniversario della Repubblica, si è svolta una organizzata dalla Prefettura di Caserta in collaborazione con la Brigata bersaglieri “Garibaldi” e la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

Le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di due corone di alloro presso il Monumento ai Caduti, quale simbolo di riconoscenza e memoria nei confronti di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio della Patria. Il momento commemorativo, presenziato dalla Prefetta di Caserta, dottoressa Lucia Volpe, dal Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Generale di Brigata Francesco Ferrara, dal Presidente della Provincia di Caserta, dottore Anacleto Colombiano e il Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, dottore Emilio Saverio Buda, ha rappresentato un’occasione di riflessione sui valori fondanti della Repubblica e sul senso di appartenenza alla Nazione.

Successivamente nella Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, si è svolta la cerimonia militare aperta alla cittadinanza. Nel piazzale dell’alzabandiera schierata una Compagnia d’Onore Interforze composta da rappresentanze in armi di Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Presenti anche i Gonfaloni del Comune di Caserta, della Provincia di Caserta, dei Comuni di Bellona e di Mignano Monte Lungo – questi ultimi decorati di Medaglia d’oro al Valor Militare – e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Al termine dell’evento, nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, si è svolto un convegno sugli 80 anni della fondazione della Repubblica e sono state conferite le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), al personale distintosi per meriti professionali e servizio reso alle istituzioni e alla collettività, sottolineando il valore dell’impegno quotidiano al servizio del Paese.