Associazione ex studenti del “Giordano Bruno”. Avviato il percorso

Avviato il percorso per la costituzione dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico “Giordano Bruno”

Si è tenuto ieri, presso la sala conferenze del Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, un partecipato incontro finalizzato all’avvio del processo costitutivo dell’Associazione degli Ex Allievi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la memoria, il ruolo educativo e la funzione culturale della più antica istituzione scolastica della provincia di Caserta, da secoli punto di riferimento nella formazione delle classi dirigenti e intellettuali del territorio.

Ad aprire i lavori è stato il Rettore e Dirigente scolastico, Rocco Gervasio, che, pur non essendo ex allievo del “Bruno” ma provenendo da una solida formazione classica, ha sottolineato la propria convinta adesione al progetto. Il Rettore ha evidenziato come la creazione di una rete strutturata di ex allievi rappresenti un’importante opportunità per rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità culturale, dichiarandosi particolarmente attento e partecipe alla concreta implementazione dell’iniziativa.

È quindi intervenuto il Sindaco Andrea De Filippo, ex allievo liceo classico “Giordano Bruno”, che ha rimarcato il valore identitario dell’istituzione nella storia cittadina. Il Sindaco ha posto l’accento sul potenziale ruolo propulsivo che la nascente associazione potrà svolgere nel panorama culturale locale, fungendo da catalizzatore di iniziative, idee e progetti capaci di incidere positivamente sulla vita culturale della città.

Nel corso del dibattito, i numerosi partecipanti hanno condiviso la necessità di passare dalla fase della mobilitazione iniziale a quella della definizione formale dell’associazione, attraverso la redazione di uno Statuto e di un regolamento che ne chiariscano finalità, assetto organizzativo e ambiti di intervento.

Tra gli obiettivi associativi emersi figurano il recupero e la sistemazione del patrimonio librario del liceo, la valorizzazione dell’archivio storico e la promozione di approfondimenti culturali incentrati sul ruolo della cultura classica, anche e soprattutto in relazione alla sua feconda integrazione con il cosiddetto “mondo scientifico”, superando ogni falsa contrapposizione.

L’incontro si è concluso con l’impegno ad aggiornarsi a breve, dopo aver stabilito di ampliare ulteriormente il gruppo promotore.

Tutti gli ex allievi interessati sono invitati a far pervenire la propria disponibilità a partecipare, nonché eventuali proposte operative e di programmazione delle attività, all’indirizzo email :

exallievigbruno@virgilio.it.