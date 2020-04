Associazione “Life ODV”: “Raccolta fondi per il sostegno alimentare durante l’emergenza COVID-19”

SAN MARCO EVANGELISTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Associazione “Life ODV” a firma di Elio De Rosa: “Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative di raccolta fondi, per l’acquisto di beni di prima necessità da donare alle famiglie durante l’emergenza coronavirus.

Anche noi come “Life ODV” (già “Life Onlus”), con sede a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, abbiamo voluto lanciare questa campagna dove è possibile donare a questo l’Iban: *IT 66 E 06230 75010 0000 571 38 001. Intestato a ASSOCIAZIONE LIFE.

Info: [email protected] o tramite WhatsApp 0823 176 18 33.*

Le donazioni dovranno indicare la seguente causale: [Codice Fiscale del Versante] + Donazione emergenza.

Molti cittadini e aziende oltre a quello che già stanno egregiamente facendo da giorni, ovvero di restare a casa e limitare il più possibile gli spostamenti potranno comodamente dalla propria abitazione dare il loro contributo attraverso questa raccolta fondi. I fondi saranno destinati all’acquisto in buoni alimentari e/o farmaci e consegnati alle persone più in difficoltà ed andranno a rafforzare i *budget* delle famiglie già beneficiarie dei buoni previsti dal governo.

Avevamo previsto anche altre iniziative sul territorio,oltre alle normali attività di distribuzione pacchi che già svolgiamo in qualità di “OpT (Organizzazione Partner Territoriale) del Banco Alimentare Campania Onlus”, come quello della raccolta diretta presso i punti vendita di generi alimentari (carrello solidale) ma alcuni amministrazioni hanno bloccato, per ragioni sanitarie, questa tipologia di attività. F.to Elio De Rosa”.