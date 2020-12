Associazioni di Santa Maria Capua Vetere denunciano i ritardi per i buoni spesa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le associazioni di Santa Maria Capua Vetere “Futuro 2030”, “Passione civica”, “Adotta’ la Città”, “Fermiamo il degrado ambientale”, “Movimento Sud per l’Italia”, “Movimento civico sammaritano”, “Santa Maria Bene Comune”, denunciano i ritardi dell’amministrazione comunale. L’erogazione di servizi essenziali per i cittadini sono bloccati e non si hanno notizie a riguardo.

A caratterizzare la denuncia delle associazioni sono i buoni spesa previsti dal decreto Ristori ter, volti sostenere le famiglie in difficoltà in questa delicata fase legata alla pandemia di coronavirus.

A rivolgersi alle associazioni sono le tante famiglie in difficoltà che hanno chiesto di spronare l’amministrazione comunale ad intervenire con urgenza per attivare le procedure di loro esclusiva competenza.