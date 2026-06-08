Napoli, inaugurato il “Murale del Rispetto”

NAPOLI – Una parete trasformata in un simbolo contro la violenza di genere e le discriminazioni. È stato inaugurato all’Istituto superiore Sannino De Cillis di Ponticelli il “Murale del Rispetto”, opera collettiva che conclude il progetto nazionale “Differenze 2.0”, dedicato alla promozione della parità di genere e dell’inclusione tra i giovani. L’iniziativa si è svolta il 5 e 6 giugno a Napoli e ha riunito studenti e studentesse provenienti da diverse città italiane, tra cui Nuoro, Castrovillari, Forlì, Potenza, Enna e la Valle d’Itria, che insieme ai ragazzi napoletani hanno presentato i lavori realizzati durante il percorso educativo.Il murale raccoglie e sintetizza i messaggi elaborati dagli studenti nel corso dei laboratori guidati da psicologi ed esperti della comunicazione. Attraverso immagini, slogan e simboli, l’opera richiama l’attenzione sul rispetto reciproco, sulla lotta agli stereotipi e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.Accanto al murale trovano spazio anche una panchina rossa e una serie di magliette dedicate alle vittime di femminicidio degli ultimi anni, elementi che rafforzano il messaggio di sensibilizzazione lanciato dall’iniziativa. Nel corso del progetto, ragazze e ragazzi hanno realizzato podcast, video, cartoline, adesivi, contenuti digitali e campagne di comunicazione per promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto. Le attività sono state sviluppate con il supporto di pedagogisti, psicologi ed educatori. “Differenze 2.0”, promosso dalla UISP con il sostegno del Dipartimento per le Pari Opportunità, è finanziato nell’ambito dell’Avviso Violenza 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punta a coinvolgere le nuove generazioni nella prevenzione della violenza di genere e nella diffusione dei valori di uguaglianza e inclusione.