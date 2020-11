Aversa/ Aggiornamenti sulla situazione epidemiologica

Aversa– Pochi minuti fa il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha aggiornato la popolazione sull’andamento dell’epidemia nella città normanna. Il numero complessivo dei contagi è pari a 1024, 27 nella giornata di ieri, 20, complessivamente, gli ospedalizzati. Il sindaco, costernato, ha comunicato anche il decesso di uno iscritto storico al PD.

Il messaggio del sindaco Golia

“Cari concittadini,

Ieri sera ho appreso che il Coronavirus si è portato via uno storico iscritto al Partito democratico della nostra città. Sono molto triste le mie sentite condoglianze ai familiari.

Vi chiedo scusa per non essere riuscito a fare l’aggiornamento nella serata di ieri ma è stata una giornata intensa caratterizzata anche dal lungo balletto sul colore con cui il governo doveva classificare la nostra regione.

Tutti sapete ormai che il livello è rimasto immutato, giallo e dunque anche le restrizioni. Ed è ormai noto che in città si è superato quota 1000 contagi. Siamo a 1024 in virtù dei 60 di ieri con 27 guariti. Dal report apprendo che sono 20 gli ospedalizzzati e che il numero di contagi maggiore si concentra in persone tra i 19 e i 50 anni. Abbiamo dunque tantissime persone in isolamento domiciliare alle quali ricordo che devono stare in casa.

Ieri abbiamo incontrato gli agenti della Polizia municipale e protezione covile per pianificare il lavoro della settimana anche alla luce delle nuove direttive del ministero dell’interno.

A seguire c’è stato il secondo incontro con i sindaci per continuare a muoversi in modo compatto dopo il documentario di ieri.

A più tardi per altri aggiornamenti.“