Aversa, esplosione ordigno in via Belvedere: il commento del sindaco

Aversa, Stamattina abbiamo, come tutte le testate locali, dato la notizia dell’esplosione di un ordigno ad Aversa in via Belvedere

Pubblichiamo ora il commento sull’accaduto del sindaco A. Golia

”Avevo bisogno, ho bisogno, di qualche giorno di tempo per elaborare quanto accaduto ma l’esplosione di un ordigno in via Belvedere colpisce tutti noi, colpisce chi lavora ogni giorno, colpisce la gente onesta e perbene di questa città.

Ho portato la mia solidarietà e quella di tutta l’amministrazione comunale alla proprietà e ai residenti della zona.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, acquisito le immagini della videosorveglianza comunale, e sono sicuro che prestissimo questi criminali saranno assicurati alla giustizia.

Noi proviamo a fare la nostra parte con gli uomini a disposizione. Ieri i nostri agenti, impegnati nel pattugliamento della città, sono transitati su quella strada una decina di minuti prima della deflagrazione.

Da ormai 18 mesi mi confronto quotidianamente con le autorità responsabili della pubblica sicurezza chiedendo più controllo del territorio, più uomimi e più mezzi. Con l’emergenza Covid i servizi da svolgere sono aumentati ma non le pattuglie disponibili. Continueremo a chiederlo in tutti i tavoli, fino a quando chi decide a Roma non raccoglierà il grido di allarme.

Segnalo infine che il guasto che aveva fatto saltare la rete internet nella zona è stato riparato”