Aversa/ La città normanna piange Renato Virgilio,titolare delle sale “Cimarosa” e “Metropolitan”

La città normanna piange Renato Virgilio, titolare delle sale cinematografiche e teatrali “Metropolitan” e “Cimarosa”, luoghi simbolo di aggregazione e di cultura per ogni cittadino aversano e dell’agro aversano (e non solo). Innumerevoli, nelle due sale, gli eventi che nel corso degli anni hanno fatto di Aversa un polo di attrazione per chiunque volesse assistere a importanti spettacoli teatrali o a film in anteprima nazionale.

Già dalla metà degli anni ‘50, grazie Renato Virgilio, il Metropolitan divenne meta di uomini di spettacolo e nel 1994, a 70 anni dall’inaugurazione, il teatro Cimarosa fu restituito alla città di Aversa.

A ricordare la figura di Virgilio anche il sindaco Alfonso Golia

“Oggi è un giorno per me molto triste. Ci ha lasciato Renato Virgilio, proprietario del Teatro Cimarosa e del Cinema Metropolitan.

Ho conosciuto Don Renato in farmacia, nonostante i tanti acciacchi sempre con una marcia in più, sempre la battuta pronta, sempre a lui l’ultima parola. Fermarsi a chiacchierare con lui era sempre un grande piacere, un uomo saggio e sincero.

La Città gli deve molto per avere, con la sua famiglia, recuperato il Teatro Cimarosa e il salone Romano. Gli sarò per sempre grato perché quel palco ha segnato un evento speciale della mia vita.

Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia.Ci mancherà“