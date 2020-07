Aversa. Scoperta casa di appuntamenti: arrestata una 46enne ricercata dalle autorità argentine

AVERSA– Era destinataria di un mandato di cattura internazionale, emesso dall’autorità giudiziaria di Buenos Aires (Argentina), la 46enne originaria della Repubblica Dominicana arrestata nella serata di lunedì 6 luglio.

L’arresto, portato a termine dagli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Aversa, rappresenta il culmine di una lunga indagine che mirava a far luce sullo sfruttamento della prostituzione nella città di Aversa.

Gli agenti della Uigos (Ufficio Investigazioni generali e operazioni speciali) hanno rintracciato la dominicana in un’abitazione di via Gramsci. La stessa casa, tra l’altro, era adibita all’esercizio della prostituzione. Insieme alla 46enne sono state identificate altre donne.

Il giudice federale argentino, come si evince dal provvedimento di cattura emesso il 27 dicembre del 2017, ritiene la dominicana responsabile di sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani.

In particolare, sembrerebbe aver adescato una donna del Paraguay, promettendole un lavoro diverso in Argentina, mentre in realtà l’avrebbe indotta a prostituirsi in un locale di Tandul, nella provincia di Buenos Aires.

La 46enne è quindi stata condotta nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa di estradizione nel paese sudamericano.