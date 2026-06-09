Riconoscimenti nazionali e regionali per l’orchestra del percorso musicale.

Tripudio di emozioni per l’IC “Aldo Moro” di Marcianise, premiazioni per i riconoscimenti nazionali e regionali dei vari allievi e grande concerto di fine anno scolastico dell’orchestra del percorso musicale

Lo scorso venerdì, 29 maggio, presso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II di Via Clanio a Marcianise è andato in scena il Concerto di Fine Anno del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” che si è aperto nel modo più bello possibile.

Il Dirigente Scolastico prof. Lorenzo de Simone e la Vicepreside Prof.ssa Marcella Tarigetto hanno voluto rendere la serata ancora più speciale premiando i vincitori dei Concorsi Nazionali, celebrando il talento e l’impegno degli allievi che hanno ottenuto riconoscimenti anche a livello nazionale.

Il D.S. ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti i docenti dell’IC Aldo Moro per la dedizione quotidiana nella crescita della comunità scolastica, per saper valorizzare le capacità di ogni studente e per costruire un ambiente accogliente e inclusivo. E a seguire…che concerto! L’ensemble di glockenspiel ha incantato il pubblico con un repertorio ricchissimo, diretto dai docenti di educazione musicale Prof. ssa Luciana Cenname, Prof. Paolo Di Fuccia. L’orchestra del percorso musicale invece diretta sapientemente dai maestri Domenico Birnardo per la Tromba, Francesco Saverio Di Lillo per il Clarinetto, Luigi Ciriello per il Violino e Venere Carbisiero per il Pianoforte. “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri per i glockenspiel, poi “Scarborough Fair”, “Viaggio in Perù”, “Inno alla Gioia” di Beethoven, “Il Padrino” di Nino Rota, “Amazing Grace” di John Newton, “Colori” di Anonimo, “Torna a Surriento” di E. De Curtis, “Sinfonia n. 9 in mi minore” di A. Dvořák, When the Saints Go Marching In di L. Armstrong, “Fratello Sole Sorella Luna” di Riz Ortolani, hanno chiuso i glockenspiel con “Waka Waka” di Shakira anche se poi è stato richiesto a gran voce il bis all’orchestra che ha riproposto il brano di Louis Armstrong. Emozioni, musica, orgoglio con gli alunni protagonisti, i docenti e le famiglie che erano presenti. La scuola “Aldo Moro” di Marcianise suona forte, e suona bene.