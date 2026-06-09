INTESA TRA ASD FOCUS MARCIANISE, BRIGATA GARIBALDI e ASD ESERCITO.

ASD FOCUS comunica con sodisfazione l’avvio di una collaborazione con la Brigata Garibaldi nell’ambito della XXIII edizione della manifestazione socio-sportiva “FLIK FLOK“, in programma dal 23 al 25 ottobre 2026 presso i giardini Carlo III antistanti la Reggia di Caserta, e del campo estivo “E… StiAmo insieme con lo sport” , previsto dsall’8 giugno al 31 luglio presso la caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta. La “FLIK FLOK” rappresenta da anni uno degli appuntamenti più importanti del territorio sotto il profilo sportivo, sociale e inclusivo, coinvolgendo scuole, associazioni, istituzioni, famiglie e migliaia di cittadini in una grande festa dedicata ai valori dello sport, della solidarietà e della partecipazione. Nell’ambito dell’iniziativa, la ASD FOCUS (Arti marziali e fitness Center) di Marcianise diretta dal M° Giuseppe Ardone offrirà il proprio contributo attraverso attività di promozione sportiva, partecipazione di dirigenti, tecnici, atleti e momenti dedicati ai più giovani, condividendo pienamente i principi educativi e inclusivi che caratterizzano il progetto. Per il 2° anno l’ASD FOCUS condivide con l’ASD Garibaldi anche il progetto “E….StiAMO insieme con lo sport”, un campus estivo nel corso del quale, negli impianti sportivi e negli spazi dedicati della Caserta “Ferrari-Orsi”, saranno coinvolti centinaia di giovani in varie discipline sportive una importante opportunità di crescita educativa, relazionale e motoria per bambini e ragazzi. Ringraziamo la ASD Garibaldi per averci dato questa opportunità, sia per il campo estivo che per l’edizione FLIK-FLOK. Entrambi gli eventi rappresentano un’importante occasione per promuovere lo sport e condividere con la cittadinanza una parte di quei valori che costituiscono le fondamenta. Quest’anno poi la FLIK-FLOK è un evento di richiamo nazionale, la collaborazione tra ASD FOCUS , Brigata Garibaldi e ASD Esercito Garibaldi rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la crescita dello sport e per il sostegno alle nuove generazioni.

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