AZIONE: al via la campagna tesseramenti al partito

Parte da oggi ,venerdì 19 giugno fino a domenica 21,la prima campagna di tesseramento “fisica” di Azione, 6000 attivisti in 150 piazze.”

“Nessuna maledizione ci condanna al meno peggio. Abbiamo bisogno di voi , dei vostri contatti, del vostro impegno e della voglia di tornare a occuparci di politica” – dice Carlo Calenda nel suo appello al tesseramento. Caserta in Azione , è tra le 150 piazze per promuovere il tesseramento, per far conoscere le proposte concrete di un partito, in crescita, contro i politici “eco”, che elencano i problemi senza spiegare soluzioni , un partito che parte dalle soluzioni concrete, convinto che l’Italia è più forte di chi la vuole debole “.

“Da pochi mesi abbiamo cominciato il nostro lavoro in provincia di Caserta – dice Teresa Ucciero, Referente di Azione in provincia di Caserta– raccogliendo il grande entusiasmo degli iscritti che diventano sempre di più , soprattutto giovani che seguono i nostri canali fb, instagram ,e le pagine ufficiali del partito, oggi per la prima volta siamo in piazza , i nostri iscritti, gli attivisti ed i simpatizzanti, dell’intera provincia saranno al Largo S. Sebastiano a Caserta con il gazebo di Caserta in Azione .Speriamo presto di poter essere organizzati con Gruppi di Azione per ogni comune di Terra di Lavoro, per costruire una rete che seguendo il metodo del nazionale proporrà proposte concrete , soluzioni reali , alle problematiche del nostro territorio .”