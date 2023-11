“Ciao mi chiamo nessuno, perché non sono nessuno, sono quella sbagliata, quella mai capita, quella dai mille sbagli, quella che istiga, che merita di essere violentata, perché se l’è cercata…ma come si cerca una violenza?

Ciao mi chiamo nessuno: una volta il mio capo ha detto di non vedermi come una figlia, ma come qualcos’altro, e che voleva un bacio perché sono molto bella.

Quando decisi di parlarne mi hanno detto che piaceva prima a me, perché ho vent’anni, sono consenziente, e allora é solo colpa mia se lui ha capito determinate cose.

Ciao mi chiamo nessuno : il mio ex era tossico, mi diceva che ero una puttana solo perché mi piacciono i Jeans a vita alta e le magliettine corte.

Si vergognava delle mie forme, diceva che erano troppo, e che io ero vergognosa. Mi diceva che dovevo starmene a casa, che lui non voleva problemi perché in troppi mi guardavano.

Ciao mi chiamo nessuno : ogni volta che esco mi sento un cane, perché tutti gli uomini fischiano.

Si avvicinano, fissano, mi spaventano.

Ciao mi chiamo nessuno : ogni volta che prendo il treno di ritorno dall’università o da un uscita devo abitualmente incapucciarmi e fuggire per la strada più corta sperando di essere invisibile.

Ciao mi chiamo nessuno…perché per la legge italiana io non esisto, se non ci sono segni fisici, non si hanno abbastanza fatti per denunciare, per la legge italiana sono il niente , perché la legge italiana aspetta prima che io smetta di esistere fisicamente, o che venga ferita a vita psicologicamente prima di poter diventare qualcuno e denunciare.

Come si fa a cercare una violenza?”