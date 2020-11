Biodigestore Zona Asi Aversa Nord/ Il NO dei sindaci

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta da remoto una prima riunione che ha visto partecipi i sindaci e i delegati all’ambiente dei Comuni di Carinaro, Gricignano d’Aversa, Marcianise e Teverola e che ha avuto ad oggetto la controversa questione del Biodigestore da realizzarsi nel comune di Gricignano d’Aversa in zona ASI Aversa Nord.

Fatto il punto della situazione,è emersa la necessità di un’interlocuzione continua nel merito e di una linea politica comune.

Ciascuna delle quattro amministrazioni, attraverso i propri rappresentanti si è dichiarata apertamente contraria ad ogni insediamento industriale che comporti mero sfruttamento di suolo e arrechi inquinamento e nocumento alla salute dei cittadini. Giova ricordare che, benché ubicato in Gricignano d’Aversa, l’insediamento sarebbe molto vicino ai centri delle suddette comunità e nessuno può e deve girarsi dall’altra parte. I nostri territori sono stati devastati negli anni da plurimi insediamenti di impianti posti all’interno o ai confini degli stessi, con effetti tuttora drammatici per l’ecosistema e per la salute.

Sarà esaminata, pertanto, la documentazione relativa a questo progetto (attualmente in fase di preistruttoria), dopodiché sarà predisposto nei termini un documento con tutte le osservazioni di natura tecnica e politica a sostegno delle ragioni di questo categorico e univoco NO.

I sindaci e gli assessori all’ambiente dei Comuni di Carinaro,Gricignano d’Aversa, Marcianise e Teverola.