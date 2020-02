Blitz della Polizia in via Carrafiello in un campo Rom, amianto, auto rubate e degrado

Giugliano. Dopo il sopralluogo e la segnalazione alle autorità competenti da parte di Angelo Ferrillo e di alcuni membri di Caserta Kest’ è capeggiata da Ciro Guerriero , è in atto un bltz della Polizia in un campo Rom abusivo in via Carrafiello nei pressi della Taverna del re.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Scientifica . Le forze dell’ ordine stanno provvedendo a perquisire l’ intera area per poi, a quanto pare , provvedere allo sgombero della zona occupata dalla comunità Rom.

Nei giorni scorsi era stato proprio lo stesso Ferrillo ,accompagnato da Ciro Guerriero e altri dell’ associazione Caserta Kest’è a fare irruzione in via Carrafiello e a documentare il degrado in cui versa l’ intera area.