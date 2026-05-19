Bollettino palestinese

Conteggio delle vittime a Gaza:

Come riporta DropSite, nelle ultime 24 ore tre palestinesi sono stati uccisi – due in nuovi attacchi e uno a causa delle ferite riportate in attacchi precedenti – e tre sono rimasti feriti in tutta Gaza. Il bilancio totale delle vittime registrato dal 7 ottobre 2023 è salito a 72.772 morti e 172.707 feriti. Dall’11 ottobre, il primo giorno intero del cosiddetto cessate il fuoco, Israele ha ucciso almeno 880 palestinesi a Gaza e ne ha feriti 2.605, mentre 776 corpi sono stati recuperati dalle macerie, secondo il Ministero della Salute palestinese.

Sumud Flotilla:

Israele arresta la sorella del presidente irlandese nella flottiglia Sumud: lunedì le forze navali israeliane hanno intercettato e abbordato la flottiglia Global Sumud a circa 70 miglia nautiche dalla costa di Cipro – in acque internazionali – e hanno arrestato circa 175 attivisti internazionali. Tra le detenute di spicco c’era la dottoressa Margaret Connolly, medico di base di Sligo e sorella della neoeletta presidente irlandese Catherine Connolly. La dottoressa Connolly aveva registrato un messaggio in anticipo in cui affermava di sentirsi “assolutamente obbligata – come madre, come medico e come essere umano – ad aiutare”.

Decine di palestinesi si sono riuniti lunedì al porto di Gaza – preso di mira e distrutto da Israele durante i suoi attacchi a Gaza – per esprimere solidarietà ai circa 175 attivisti arrestati dalla Global Sumud Flotilla, che trasportava 100 medici e forniture mediche per il sistema sanitario di Gaza, ormai collassato. Dieci imbarcazioni della flottiglia sono ancora dirette verso Gaza e si trovano a sole 121 miglia nautiche dalle sue coste, secondo gli organizzatori.

Raid e arresti nel campo profughi di Al-Far’a:

Mentre i coloni incendiano terreni agricoli in Cisgiordania, le forze israeliane hanno condotto un raid notturno nel campo profughi di Al-Far’a, a sud di Tubas, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, arrestando diversi palestinesi durante l’operazione, secondo quanto riportato lunedì dai media locali. Media e attivisti palestinesi hanno inoltre segnalato numerosi incendi dolosi appiccati dai coloni in tutta la Cisgiordania occupata nella tarda serata di lunedì, con incendi divampati vicino al villaggio di Al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah, e nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron. L’agenzia WAFA ha riferito che le forze israeliane hanno impedito ai residenti palestinesi di raggiungere i terreni agricoli in fiamme vicino ad Al-Mughayyir, con i soldati che hanno sparato proiettili veri contro coloro che tentavano di spegnere le fiamme, mentre i coloni avrebbero bloccato l’accesso di ambulanze e autopompe alla zona.

Violenze in Cisgiordania:

Un colono israeliano è stato filmato mentre aggrediva dei gatti in un villaggio della Cisgiordania: i media palestinesi hanno diffuso lunedì un filmato che mostra un colono israeliano lanciare un blocco di cemento contro due gatti nel villaggio di Atara, nella Cisgiordania centrale occupata, tre giorni dopo che un altro colono era stato filmato mentre colpiva ripetutamente un cane da guardia con un oggetto simile a una mazza in un vicino villaggio palestinese. La polizia israeliana avrebbe aperto un’indagine sul precedente attacco, sebbene non siano stati annunciati arresti.

Smotrich:

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato martedì che la Corte penale internazionale dell’Aia sta chiedendo un mandato d’arresto nei suoi confronti. Smotrich ha affermato di essere stato informato che la Corte “ha presentato una richiesta segreta di mandato d’arresto internazionale nei miei confronti” e ha descritto la mossa come “una dichiarazione di guerra”. Non ha specificato su quali accuse si basi il mandato d’arresto. L’anno scorso, il Wall Street Journal aveva riportato che il procuratore della CPI stava chiedendo un mandato d’arresto contro Smotrich per il suo ruolo nell’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Subito dopo la conferenza stampa, Smotrich ordinò la demolizione del villaggio beduino palestinese di Khan al-Ahmar, a est di Gerusalemme. Nel 2024, la Corte penale internazionale (CPI) emise mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa israeliano Yoav Galant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza.

Hamas:

Un documento presentato dal “Consiglio per la Pace” di Gaza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riconosce gravi battute d’arresto nell’attuazione del piano di Trump per Gaza, secondo fonti citate martedì da Al Araby TV. Il documento individuava diversi ostacoli, concentrandosi principalmente sulle armi di Hamas, sul comitato nazionale che avrebbe dovuto governare Gaza e sulla mancanza di aiuti e finanziamenti. In risposta, Hamas ha affermato che il documento del Consiglio contiene “affermazioni fuorvianti” che assolvono Israele dalla responsabilità delle sue quotidiane violazioni dell’accordo e dell’ostruzione della sua attuazione. Il gruppo ha affermato che le accuse secondo cui Hamas starebbe bloccando la ricostruzione di Gaza sono “false”, sostenendo che le restrizioni israeliane sull’ingresso di materiali per alloggi e infrastrutture stanno impedendo gli sforzi di recupero. Hamas ha anche negato di rifiutarsi di cedere il controllo di Gaza, affermando di aver “ripetutamente ribadito la propria disponibilità” a consegnare l’amministrazione a un comitato nazionale, mentre Israele ha impedito il suo ingresso a Gaza. Il movimento ha inoltre criticato l’enfasi posta dal rapporto sul disarmo, nonostante le restrizioni imposte da Israele.