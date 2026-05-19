Indumenti clochard a fuoco: minacciato anche un uomo

Caserta. “Sono intervenuto per senso civico. L’incendio stava assumendo dimensioni preoccupanti ed ho ritenuto giusto cercare di placare le fiamme fino all’intervento dei Vigili del Fuoco”.

A parlare è Francesco Funaro, l’uomo che oggi, a Piazza Vanvitelli, è intervenuto per placare il fuoco in seguito ad un incendio di natura dolosa, che ha visto coinvolti gli indumenti di alcuni clochard che, di notte, dormono sotto la Casa Comunale.

“Quello che più mi ha colpito – continua Funaro – sono state le minacce di un paio di persone che si sono avvicinate e, dopo aver apostrofato in modo dispregiativo i Clochard, hanno cominciato anche ad infierire contro la mia persona”.