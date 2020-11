Bugiardo o incapace? Giù la “mascherina”, caro sceriffo!

Del Monaco critica aspramente il governatore della Campania

È ora di finirla, non se ne può più!

Il nostro Governatore continua la sua discesa agli inferi…e purtroppo rischia di trascinarci tutti giù con lui, nel buio e nella disperazione.

Che succede alla Sanità campana? Dove sta la verità?

Noi parlamentari della regione abbiamo chiesto a gran voce dei controlli mirati per capire cosa stia realmente accadendo negli ospedali, quanto grave sia la situazione e se da zona gialla è opportuno passare a un livello di guardia più alto.

I tecnici inviati dal Governo stanno esaminando e valutando perché, evidentemente, qualcosa non quadra.

De Luca è seriamente in difficoltà e non può certo negarlo: i numeri, seppure spesso ballerini, parlano chiaro. Dunque che cosa sta combinando?

Viene da pensare che non voglia rinunciare al suo incarico, non voglia fare un passo indietro, abbandonare la presidenza… perché altrimenti non si spiega.

Due sono i casi: o è un bugiardo e sta dunque mentendo sulle attuali condizioni della sanità pubblica in regione, o è semplicemente incapace! Incapace di far fronte all’emergenza, di organizzare le strutture e la rete di aiuti, di utilizzare in maniera oculata i fondi stanziati… perché i soldi sono arrivati eccome!

Non è possibile andare avanti così: pronto soccorso intasati, terapie intensive al collasso, attese bibliche per un posto letto, per i tamponi, ossigeno, cure…dove vogliamo arrivare?

La scuola continua ad essere chiusa anche per i più piccoli, alimentando la povertà educativa, la differenza sociale, la difficoltà di relazione…in Campania, in totale, sono stati 20 i giorni effettivi di scuola dal mese di marzo, è vergognoso! Mentre persino nelle zone rosse, fino alla prima media, la scuola continua ad essere aperta per permettere la didattica in presenza ai più piccoli, che sono i più fragili, le menti più delicate e sensibili.

De Luca fa il prepotente, l’arrogante, il saccente; fa il bello e cattivo tempo…non è ammissibile!

Si dimetta se non è in grado di governare in modo giusto la Campania; o dica la verità e venga perseguito penalmente: stiamo parlando di vite umane…l’ironia non è più consentita.