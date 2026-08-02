Calendario NoiPA: arrivano gli arretrati

Si scioglie uno dei dubbi più attesi dal personale della scuola. Il calendario delle lavorazioni di agosto pubblicato da NoiPA conferma infatti che martedì 11 agosto è prevista un’emissione speciale dedicata all’applicazione del nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Una notizia attesa da oltre 1,3 milioni tra docenti e personale ATA, dopo le ipotesi circolate nelle scorse settimane su un possibile rinvio a settembre.

L’emissione straordinaria consentirà di liquidare gli arretrati maturati con il rinnovo contrattuale, oltre ad applicare i nuovi importi previsti dal CCNL. Secondo le indicazioni diffuse da NoiPA, gli arretrati riguarderanno il biennio 2025-2026, compresa la mensilità di luglio 2026, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già corrisposta nei mesi scorsi. Non è invece ancora disponibile il dettaglio delle singole voci che compariranno nel cedolino.

Le date da segnare sul calendario

Il mese di agosto sarà scandito da quattro appuntamenti principali.

Il 10 agosto è prevista un’emissione urgente. Le segreterie scolastiche e gli uffici amministrativi dovranno però completare entro le ore 16 di venerdì 7 agosto la revisione dei lotti a conguaglio: eventuali anomalie non corrette entro quella data saranno rinviate alle lavorazioni successive.

L’11 agosto sarà invece la giornata più attesa dal personale della scuola, con l’emissione speciale dedicata all’applicazione del nuovo contratto.

Il 18 agosto sarà riservato ai pagamenti del personale supplente breve e saltuario e dei volontari dei Vigili del Fuoco, categorie che seguono un calendario diverso rispetto alle ordinarie emissioni stipendiali.

Infine, il 27 agosto prenderà il via l’emissione ordinaria della rata di settembre, con la chiusura delle linee di Gestione Stipendi e Gestione Accessorie.

Cosa cambia per docenti e personale ATA

Per chi lavora nella scuola la conferma dell’11 agosto rappresenta soprattutto la fine dell’incertezza. Nelle ultime settimane si era infatti parlato della possibilità che aumenti e arretrati slittassero a settembre, ma il calendario ufficiale di NoiPA conferma che la lavorazione partirà regolarmente ad agosto. Gli adeguamenti economici saranno applicati automaticamente, senza che docenti e personale ATA debbano presentare alcuna domanda.