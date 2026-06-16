Check-up gratuiti per il mese della fertilità

Durante la giornata i ginecologi del gruppo IVIRMA Italia saranno a disposizione di donne e coppie per visite e consulenze gratuite sulla fertilità

Napoli, 15 giugno 2026 – Visita ginecologica ed ecografia pelvica gratuita per le donne che desiderano avere una gravidanza; consulenze di coppia o alle donne su prevenzione e preservazione della fertilità, valutazioni personalizzate da parte di medici specializzati nella medicina della riproduzione. È quanto previsto nell’ambito della campagna Fertility Day, promossa da IVIRMA Italia* in occasione del Mese della Fertilità. Il prossimo 20 giugno, porte aperte nelle cliniche di IVI e di Genera, che fanno parte del gruppo IVIRMA Italia a Napoli, Bari, Cagliari, Milano, Torino, Marostica (Vicenza), Padova, Cattolica, Bologna, Umbertide (Perugia), Roma.

Il futuro della PMA, infatti, sarà sempre più centrato sulla coppia e su un approccio olistico alla fertilità: “Oggi non possiamo più pensare a percorsi standardizzati: la medicina della riproduzione sta evolvendo verso una medicina basata sulle “4P”: predittiva, personalizzata, partecipativa e preventiva”, spiega Elisabetta Trabucco, Direttrice del Centro Genera di Napoli. “Gli avanzamenti clinici sono ormai strettamente connessi con quelli del laboratorio di embriologia, e il vero salto di qualità nasce dall’integrazione multidisciplinare tra competenze diverse. Come gruppo crediamo fortemente in questa visione: la pratica clinica deve essere sempre supportata dalla ricerca scientifica. Perché, come diciamo spesso, “si cura meglio dove si fa ricerca”.

Per poter usufruire del check up gratuito, è necessario prenotarsi accedendo a uno dei seguenti link individuando il centro più vicino alla propria città di provenienza:

https://www.generapma.it/fertycheck2026/

Credits IVIRMA Italia

IVIRMA Italia è parte di IVIRMA Global, gruppo leader a livello internazionale nella medicina della riproduzione, che comprende in Italia i centri IVI, Demetra e Genera. Opera sul territorio nazionale attraverso una rete di centri specializzati, offrendo percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita basati su elevati standard di qualità clinica, personalizzazione delle cure e integrazione tra assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. IVIRMA Italia impiega oltre 500 professionisti ed è riconosciuta come punto di riferimento nel settore della medicina riproduttiva.