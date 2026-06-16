The Leucian Dialogue per l’anno Leuciano

LEADERSHIP E DIPLOMAZIA ALLA REGGIA DI CASERTA

IL FORUM INTERNAZIONALE «THE LEUCIAN DIALOGUE»

A 250 anni dalla fondazione della Real Colonia di San Leucio, la leadership femminile e la diplomazia culturale si incontrano nel Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta per il forum internazionale «The Leucian Dialogue», organizzato per la prima volta dalla Fondazione Orizzonti proprio in occasione dell’Anno Leuciano e come naturale prosieguo dei valori espressi nel festival “Caserta la Città delle Donne”. Mercoledì 24 giugno, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Diplomazia, ambasciatrici, rappresentanti istituzionali e intellettuali si confronteranno sui temi della parità, dei diritti e della felicità civile. Durante la manifestazione saranno conferiti i prestigiosi «Leucian Honours».

Il fitto programma della giornata si aprirà alle 18 con l’accoglienza delle autorità e degli ospiti, per poi entrare nel vivo alle 18:30 con gli indirizzi di saluto. Successivamente, alle 19, i lavori proseguiranno con lo svolgimento della tavola rotonda «The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy and Cultural Power», moderata dalla giornalista Iman Sabbah, vicedirettore Direzione Editoriale Rai. Lo spazio di dibattito e interazione anticiperà il momento solenne delle 19:45 dedicato alla consegna ufficiale dei prestigiosi riconoscimenti internazionali «Leucian Honours», onorificenze esplicitamente dedicate a personalità di rilievo che si sono distinte su scala globale nella tutela dei diritti umani, nella promozione della parità di genere, nella diplomazia culturale e nella salvaguardia della dignità della persona.

L’evento trae la propria linfa ideale dalla storia del territorio. Nel 1776, mentre lo scenario globale veniva attraversato dalle grandi rivoluzioni politiche dell’Occidente, nel Regno di Napoli si sviluppava una delle esperienze sociali e comunitarie più avanzate dell’Europa illuminista. Ferdinando IV di Borbone fondava la colonia di San Leucio, esperimento sociale basato su principi cardine quali la dignità del lavoro, l’istruzione universale, il merito e la tutela sociale. Il Codice Leuciano sanciva norme di straordinaria innovazione, tra cui il pieno riconoscimento del ruolo della donna nella società, l’accesso paritario agli studi per entrambi i sessi, la libertà di scelta matrimoniale e un’idea di convivenza collettiva finalizzata alla felicità degli abitanti.

A due secoli e mezzo da quella storica visione, «The Leucian Dialogue. Women, Diplomacy & Cultural Leadership» intende ricollocare il territorio casertano al centro del dibattito internazionale. La manifestazione si svolgerà nella splendida cornice della Reggia di Caserta, in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Donne nella Diplomazia, costituendo un confronto sul ruolo delle figure femminili nella costruzione del mondo contemporaneo.

L’appuntamento rappresenta un ponte ideale tra la memoria storica e le prospettive future, offrendo a una nuova generazione di professioniste e studiose l’opportunità di raccogliere l’eredità civile della Real Colonia per proiettarla nel panorama internazionale. Nella città di Caserta in cui prese forma un’avanzata concezione europea di uguaglianza, si riuniranno diplomatiche, rappresentanti delle istituzioni, intellettuali, imprenditrici e artiste con l’obiettivo di stimolare una riflessione globale intorno ai nodi centrali della pace, dello sviluppo culturale e della valorizzazione del merito. L’evento intende riaffermare la centralità del Real Sito di San Leucio e del complesso della Reggia di Caserta, entrambi beni inseriti nel patrimonio dell’umanità UNESCO, quali sedi privilegiate per l’elaborazione di nuovi paradigmi geopolitici e culturali.