Cancello ed Arnone: grande partecipazione alla cena di fine anno

CANCELLO ED ARNONE – Venerdì 27 dicembre 2019 ha avuto luogo la consueta cena di fine anno. Una cena conviviale con musica e tanto divertimento.

È stata una serata all’insegna del sociale, della solidarietà, dell’altruismo, dell’amore per il prossimo, con un’ottima cena ed un ambiente molto accogliente.



Il Primo Cittadino Raffaele Ambrosca, durante la serata, ha tenuto a ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riuscita della serata. Un ringraziamento ai volontari della Pro Loco “Terre di Cancia e Lanio”, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.



Un sentito e doveroso ringraziamento alla Nuova Cucina Organizzata, ai Caseifici Agnena, La Regina dei Mazzoni, Prati del Volturno e all’Agriturismo La Corte dei Platani e la ditta Strada Facendo di Ludovico Maiello.



Ci hanno omaggiato della loro presenza il Maestro Luciano Capurro, accompagnato dalla Soprano Anna Caso, della Compagnia Napolincanto – Stabile Salone Margherita di Napoli. Ha allietato la serata, inoltre, il piano bar di Gepi Mariniello.



L’appuntamento è per l’anno prossimo. Questa sera, invece, ci sarà la festa “Aspettando il Capodanno”, una festa alla quale non puoi assolutamente mancare! L’appuntamento è alle 21:30 presso la Palestra dell’I.C. Ugo Foscolo di Via Settembrini.