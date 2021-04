Capua, corse autobus soppresse, esposto in procura

Capua – Sono state soppresse tutta una serie di corse di autobus, nella provincia di Caserta tra Capua e Vitulazio, con l’eliminazione di tutta una serie di corse per quel che concerne la tratta Capua-Napoli.

Soppresse delle linee dell’Azienda Trasporti Campana (ATC), a seguito del quale il segretario della UGL Giorgio di Donato ha fatto ed inoltrato un esposto alla procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, nonché qualche segnalazione alle autorità garanti dei trasporti pubblici locali.

Queste le dichiarazioni del sindacalista “La società ATC – spiega il sindacalista – aveva da tempo attivato una corsa concorrente sovrapponendosi di fatto all’analogo servizio offerto della Clp; successivamente aveva poi cancellato tale corsa richiedendo gli ammortizzatori sociali per i suoi dipendenti con lettera inviata alle organizzazioni sindacali, con la soppressione di corse dell’autolinea Capua-Napoli sarebbero surrogate da altrettante corse espletate da un’altra ditta, la Tam Srl, appartenente al nucleo familiare proprietario della ATC – aggiunge Giorgio Donato – Non si capisce poi quali fondi regionali/ministeriali stanno utilizzando per l’espletamento dei servizi”.