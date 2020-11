Capua, il sindaco Branco: “È venuto a mancare un amico a causa del Covid

Il sindaco di Capua Luca Branco in un video postato sulla sua pagina Facebook ha diffuso la triste notizia della morte per covid di un suo caro amico

“È venuto a mancare un amico a causa del Covid”

Si tratta del terzo decesso, dopo quello di Caserta e Casal di Principe nel casertano

Branco ha anche sottolineato che in molti lo stanno contattando per informarlo della loro positività

“Molte sono le persone che mi stanno contattando per dirmi che hanno effettuato il tampone e sono positivi e tanti sono i cittadini in ospedale”, a testimonianza del fatto che non tutti sono asintomatici.

Per questa ragione il sindaco ha chiesto al colonnello Minutoli di incrementare i controlli nella città di Capua e di elevare sanzioni verso chi non non indossa la mascherina e non rispetta le distanze

È stato anche chiesto all’ASL di abilitare le strutture private “affinché possano caricare direttamente in piattaforma i nominativi dei casi positivi anche di chi effettua il tampone nella loro struttura”



In ogni caso, “chi è positivo deve avvisare quanti sono entrati in contatto con lui nei giorni precedenti”

“La pandemia è presente in città e si sta diffondendo tantissimo”

IL VIDEO

“