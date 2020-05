Capua. Parte la rimozione delle barriere architettoniche

Comunicato Stampa Roberto Caiazzo e Nunzio Miccolupi gruppo consiliare M5S Capua

Capua. Finalmente anche la nostra città si adeguerà alle varie normative nazionali e regionali riguardanti l’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, emanate da ormai diversi anni. Uno dei punti all’ordine del giorno discussi stamattina in Consiglio Comunale, VOTATO ALL’UNANIMITÀ, riguardava appunto la nostra MOZIONE P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), protocollata nel novembre scorso. Questa battaglia la portiamo avanti dal lontano 2017 quando, allora come semplici attivisti ci facemmo portavoce del grido di aiuto di un nostro concittadino sulla sedia a rotelle, prigioniero del suo ambito residenziale se non accompagnato.

A tal riguardo, abbiamo coinvolto anche dei nostri parlamentari e per questo siamo felici di aver portato a casa un risultato così importante. Questo primo passo verso una #CapuaAllaPortataDiTutti non è l’unico obiettivo che ci siamo prefissati; il prossimo è un lavoro in commissione al fine di istituire una Consulta formata da organizzazioni rappresentanti le diverse disabilità e anche da cittadini diversamente e, quindi, avere un #Garante.