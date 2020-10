Carinaro/ La Pro Loco Carinaro “Santa Eufemia” elegge il nuovo presidente e il nuovo direttivo

Il 25 settembre 2020 si sono tenute presso la Pro Loco “S. Eufemia” di Carinaro le nuove elezioni per il rinnovo della carica di Presidente e del consiglio direttivo.



Dopo aver approvato lo scorso luglio il nuovo statuto per l’iscrizione al nuovo albo del terzo settore (da cui è scaturito che il sodalizio carinarese prenderà il nome di Associazione di Promozione Sociale (APS) Pro Loco Carinaro “Santa Eufemia”) si è proceduto, come da statuto, a nuove votazioni per la carica di Presidente e del consiglio direttivo.





È risultato eletto il Presidente uscente Raffaele Compagnone mentre per il direttivo sono stati eletti i soci fondatori Franco Arzano e Giuseppe Barbato ed i soci Davide Capoluongo, Vincenzo Iavarone, Raffaella Mazzarella, Salvatore Bellone e Roberto Mauriello. Il neo presidente Compagnone constata la validità delle elezioni, nei giorni scorsi, ha riunito il neo direttivo per l’assegnazione delle cariche interne. La carica di vice presidente è andata al giovane Davide Capoluongo, quella di segretario a Giuseppe Barbato mentre è stato confermato tesoriere Vincenzo Iavarone. Il presidente Raffaele Compagnone ha espresso grande apprezzamento e gratitudine nei confronti di tutti i membri del direttivo e dei soci e di quanti hanno dato il proprio contributo alla Pro Loco di Carinaro.





Del resto, dopo 15 anni di attività dichiara, la Pro loco di Carinaro è considerata nella provincia di Caserta tra le più fattive e operose per la diffusione della cultura, della promozione sociale, delle realtà e delle potenzialità locali.



Il presidente Compagnone è stato rieletto a capo del sodalizio carinarese e ricopre anche la carica di consigliere provinciale dell’UNPLI di Caserta.