Carinaro/ Positiva una ragazza che frequenta la scuola media. Disposta la chiusura del plesso scolastico

“Cari concittadini nonostante l’ora tarda mi corre l’obbligo di aggiornarvi sulla situazione della diffusione dei contagi. Purtroppo da pochi minuti sono stato informato di un caso accertato di positività di una ragazza che frequenta la scuola media di Carinaro. Domani 15 ottobre è stata disposta la chiusura in via precauzionale dell’ intero plesso scolastico ( scola dell’infanzia -scuola elementare- scuola media) per effettuare le operazioni di sanificazione straordinaria in tutta la struttura come da protocollo sanitario a seguito di riscontrati esiti positivi al tampone Covid-19. Seguiranno ulteriori comunicazioni a seguito delle disposizioni da parte del responsabile del dipartimento del Asl.

Il sindaco Nicola Affinito”